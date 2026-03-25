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La replica dopo che il presidente americano ha affermato che l'Iran vuole raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Cnn: "1.000 paracadutisti Usa presto in Medio Oriente"
Gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi. Così un portavoce militare iraniano, secondo quanto riportato dai media statali, dopo che ieri il presidente americano Donald Trump aveva affermato che Teheran vuole raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Queste le ultime news di una nuova giornata di guerra oggi, mercoledì 25 marzo, in Iran.
Intanto secondo quanto riferito da fonti alla Cnn circa 1.000 soldati statunitensi dell'82ª Divisione Aviotrasportata dell'Esercito dovrebbero essere schierati nei prossimi giorni in Medio Oriente, contribuendo al crescente dispiegamento militare nella regione.