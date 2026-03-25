circle x black
Cerca nel sito
 

Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave

La gravissima aggressione a Trescore Balneario, sul posto i carabinieri

Carabinieri - Fotogramma /Ipa
Carabinieri - Fotogramma /Ipa
25 marzo 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione subita, come riporta BergamoNews, da una professoressa stamattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

CTA

L'accoltellamento è avvenuto in via Damiano Chiesa intorno alle 7.45 "quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie", ricostruisce la testata, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio. Le condizioni della donna, riportano altre testate locali, sarebbero gravi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trescore Balneario studente accoltella professoressa bergamo bergamo professoressa accoltellata
Vedi anche
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza