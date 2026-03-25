circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, drone russo sconfina e colpisce centrale elettrica in Estonia

Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni, spiegano le autorità lettoni. Il governo di Tallinn convoca riunione d'emergenza su sicurezza

Drone teledìcomandato da lontano
Drone teledìcomandato da lontano
25 marzo 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono le Forze di difesa lettoni e l'emittente pubblica estone Err. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni, spiegano le autorità lettoni.

CTA

"Nella notte del 25 marzo, alle 3:43, un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente", ha dichiarato un portavoce del Servizio di Sicurezza Interna (Iss). La Procura ha affermato che il drone non era stato intenzionalmente diretto verso la centrale elettrica di Auvere né verso l'Estonia in generale. "Secondo le informazioni attuali, il drone non era diretto verso l'Estonia. Sono in corso le prime indagini, che chiariranno le circostanze più specifiche", ha dichiarato il procuratore generale Astrid Asi in un comunicato stampa.

Governo Estonia convoca riunione d'emergenza su sicurezza

Il governo di Tallinn si riunirà in seduta straordinaria questa mattina per discutere della sicurezza nazionale, ha annunciato la ministra della Giustizia Liisa-Ly Pakosta all'emittente pubblica Err. L'azienda elettrica Enefit Power afferma che non si sono registrati danni alla centrale e che l'incidente non avrà un impatto significativo sul sistema elettrico estone.

"Questi sono gli effetti della guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Russia. Possiamo presumere che assisteremo ad altri incidenti di questo tipo", ha affermato Margo Palloson, direttore generale dell'Iss, il Servizio di Sicurezza Interna dell'Estonia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina news ucraina russia news estonia drone russia russia estonia drone
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza