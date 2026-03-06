circle x black
Iran, Trump: "Invio truppe? Perdita di tempo". Beirut di nuovo sotto attacco - La diretta

Il presidente Usa: "Hanno perso tutto". Droni intercettati a est della regione di Riad, attacco "contro la base aerea di Al-Udeid" in Qatar". Tutte le news di oggi

Teheran - (Ipa)
Teheran - (Ipa)
06 marzo 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
Inviare truppe in Iran? Sarebbe una "perdita di tempo". Così Donald Trump, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Araghchi, nel settimo giorno di guerra. "Hanno perso tutto", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

Israele conferma di aver colpito nella notte la periferia sud della capitale libanese Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. Su X riferiscono di "un'ondata di 26 attacchi su larga scala" nella zona di Dahieh contro "l'infrastruttura terroristica di Hezbollah". Nel mirino, precisano, anche "un centro di comando del consiglio esecutivo" di Hezbollah e una struttura utilizzata per 'custodire' droni "usati per attacchi contro Israele".Intanto droni sono stati intercettati a est della regione di Riad, mentre il Qatar ha "intercettato" nelle ultime ore "un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid".

Intanto droni sono stati intercettati a est della regione di Riad, mentre il Qatar ha "intercettato" nelle ultime ore "un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid". Le news di oggi 6 marzo dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

