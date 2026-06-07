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Amministrative, al via ballottaggio in 42 Comuni: si vota oggi e domani

I candidati in sfida a Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Pareggio al primo turno, il caso Mandatoriccio

Seggio elettorale - Fotogramma /Ipa
Seggio elettorale - Fotogramma /Ipa
07 giugno 2026 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Urne aperte in 42 Comuni - oggi domenica 7 giugno e domani, lunedì 8 - per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di sei 6 capoluoghi - ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani - solo un ente sotto o pari a 15mila abitanti, tutti gli altri con oltre 15mila abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne.

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La sfida nei 6 capoluoghi

A Lecco il ballottaggio è tra il candidato di centrodestra Filippo Boscagli e il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Mauro Gattinoni. Ad Arezzo la sfida è tra il candidato di centrodestra Marcello Comanducci e il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli. A Macerata competono il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli e il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli. A Chieti il candidato del campo largo Giovanni Legnini sfida il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il ballottaggio è tra il candidato di centrosinistra Marco Galiano e il candidato di centrodestra Angelo Guarriello. Ad Agrigento si sfidano il candidato di centrosinistra Michele Sodano e il candidato di centrodestra Gerlando Alonge.

Pareggio al primo turno, il caso Mandatoriccio

Nonostante sia un Comune con meno di 15mila abitanti, si torna a votare anche a Mandatoriccio (Cosenza) e ciò accade perché al primo turno i due candidati alla carica di sindaco Maria Teresa Villella (Nuova Alba) e Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti: 852 preferenze ciascuno.

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