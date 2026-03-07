circle x black
Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv

Nuovo attacco alla capitale Kiev e al Paese nella notte

Soccorsi in Ucraina - Afp
07 marzo 2026 | 07.34
Redazione Adnkronos
Missili balistici e droni russi hanno attaccato Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite nella notte. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina intorno all'1,30 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno 10 minuti dopo. "Le forze di difesa aerea stanno operando nella capitale. In seguito, intorno alle 3 del mattino ora locale, è stato diramato un allarme aereo a livello nazionale in risposta all'attacco russo.

Anche Kharkiv è stata presa di mira durante la notte, con almeno cinque morti e dieci feriti. Sono stati segnalati incendi a seguito di un attacco missilistico, secondo il governatore dell'oblast, Oleh Syniehubov. Tra le 10 persone ferite nell'attacco, due sono bambini, ha riferito il Servizio di emergenza statale. Le cinque vittime sono state trovate sotto le macerie dopo che un missile balistico ha colpito un edificio residenziale a più piani nel quartiere Kyivsky della città, causando gravi distruzioni e un incendio, ha affermato il sindaco Ihor Terekhov .

