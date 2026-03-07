LIVE
Tutti gli aggiornamenti live e le notizie sul conflitto
Ottavo giorno di guerra in Iran, oggi sabato 7 marzo. La mattinata si apre con nuovi raid di Israele su Teheran, con le Idf che hanno colpito l'aeroporto Mehrabad. L'Iran risponde lanciando droni contro lo Stato Ebraico e le basi Usa negli Emirati e in Kuwait.
Intanto Trump pone le sue condizioni: nessuno stop al conflitto senza la resa incondizionata dell'Iran. Il presidente americano esclude infatti lo stop alle operazioni, a meno che l'Iran non alzi bandiera bianca e non riconosca a Washington l'autorità di incidere in maniera determinante sulla scelta della nuova leadership.
