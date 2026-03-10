Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano

La guerra in Medio Oriente coinvolge un’area strategica per l’economia italiana, sia per le esportazioni del made in Italy sia per le forniture di energia. Secondo un’analisi di Confartigianato, il conflitto espone a rischi 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero italiano verso i mercati mediorientali e 15,9 miliardi di import di beni energetici, con possibili ripercussioni sulla crescita e sugli investimenti delle imprese. L’escalation del conflitto aumenta infatti l’incertezza per il sistema produttivo e potrebbe compromettere la ripresa in corso degli investimenti.