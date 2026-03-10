circle x black
Bus in fiamme in Svizzera, 6 morti a Kerzers: "Un uomo si è dato fuoco"

Incendio sull'autopostale nel centro della cittadina del canton Friburgo. Secondo testimoni, un uomo si sarebbe cosparso di benzina per poi darsi fuoco all'interno del mezzo

Bus in fiamme in Svizzera, 6 morti a Kerzers:
10 marzo 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
Nuova tragedia in Svizzera dove nel pomeriggio di oggi un autopostale - un pullman adibito a servizio di corriera - si è incendiato nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo, provocando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4. Il numero delle vittime è stato confermato dalla Polizia cantonale friburghese nel corso di una conferenza stampa.

Secondo alcuni testimoni citati dai media svizzeri, un uomo si sarebbe cosparso di benzina per poi darsi fuoco all'interno del mezzo. Il giornale Blick cita il video di un uomo, terrorizzato e con il volto annerito dal fumo, che spiega come un "uomo si è dato fuoco all'interno dell'autopostale", cospargendosi di benzina. La versione sarebbe stata confermata anche da un altro testimone, ma al momento - sottolinea il Corriere del Ticino - non ci sono conferme da parte della polizia.

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell'incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto.

"Diverse persone sono ferite e diverse persone sono morte, l'operazione di soccorso è in corso, le cause dell'incendio non sono ancora note", si legge intanto una dichiarazione della polizia del cantone di Friburgo pubblicata sui social media in cui si precisa che l'incendio si è sviluppato verso le 18.25.

