Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci canta 'Roma Roma' di Antonello Venditti e la dedica al conduttore de LoStato delle cose, Massimo Giletti. Al termine dell’esibizione, Ranucci afferma: "A me piaceva Zeman e come secondo allenatore Spalletti, anche se a livello di comunicazione quello che ammiravo di più era Liedholm perché era bravo con la sua ironia nel disinnescare le polemiche nell’ambiente romanista di solito molto complicato". Dejan chiede poi a chi vorrebbe dedicarla e il conduttore di Report così risponde: "La dedico a Giletti e gli auguro di perdere tutte le partite con la Roma, lui fa parte della lobby degli juventini".