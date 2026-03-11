circle x black
Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta

Pasdaran: "La base americana ad Arifjan è stata colpita da due missili lanciati” dai Guardiani della rivoluzione. Figlio Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei 'sano e salvo". Attacco su centro Beirut, 4 feriti. Tutte le news di oggi in diretta

Beirut - (Afp)
Beirut - (Afp)
11 marzo 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
Dodicesimo giorno della guerra in Iran oggi mercoledì 11 marzo. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver lanciato missili contro una base militare americana in Kuwait. “La base americana a Arifjan è stata colpita da due missili lanciati” dai Guardiani della rivoluzione, hanno annunciato i Pasdaran, citati dalle due agenzie iraniane. Il Kuwait non ha confermato ufficialmente l’attacco.

Intanto l'esercito israeliano ha sferrato un raid intorno alle 5 di questa mattina contro un appartamento nel quartiere Aïcha Bakkar, nel centro di Beirut. Si tratta del secondo raid effettuato nel centro della capitale libanese da quando Hezbollah è entrato nella guerra regionale e dall'inizio dell'offensiva israeliana in Libano. Secondo il ministero della Salute, l'attacco ha ferito almeno quattro persone. Diverse esplosioni sono state udite questa mattina nella capitale del Qatar, Doha.

Il nuovo leader supremo dell'Iran Mojtaba Khamenei è “sano e salvo” nonostante le notizie del suo ferimento , ha dichiarato il figlio del presidente iraniano e consigliere del governo Yousef Pezeshkian in un post su Telegram. "Ho sentito la notizia che Mojtaba Khamenei era rimasto ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che avevano contatti con lui. Mi hanno detto che, grazie a Dio, sta bene", ha scritto. Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito durante il raid che ha ucciso il padre nel primo giorno dell'offensiva israelo-americana il 28 febbraio. La televisione di stato ha definito Khamenei un "veterano ferito della guerra del Ramadan", riferendosi all'attuale conflitto, ma non ha mai specificato dettagli sulla sua ferita.

La UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Operations, ha riferito di aver ricevuto una segnalazione relativa ad una nave mercantile nello Stretto di Hormuz colpita da un "proiettile non meglio identificato". La nave ha riportato danni e ha richiesto assistenza, ma non risultano dispersi tra l'equipaggio, precisa il servizio di informazione sulla sicurezza marittima e punto di contatto primario per la risposta alle emergenze nel settore.

