circle x black
Cerca nel sito
 

Attacco a Washington contro Trump, Allen accusato di tentato omicidio

L'accusa può portare alla condanna all'ergastolo nel processo

Cole Tomas Allen nella foto, diffusa da Trump, e dal suo profilo su Linkedin
Cole Tomas Allen nella foto, diffusa da Trump, e dal suo profilo su Linkedin
27 aprile 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cole Tomas Allen, l'uomo arrestato per l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a cui partecipava Donald Trump, è stato accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il giudice Matthew Sharbaugh davanti al quale l'uomo oggi è comparso per la formalizzazione delle accuse. Allen è stato anche incriminato per reati connessi al possesso di armi. L'accusa di tentato omicidio del presidente può portare alla condanna all'ergastolo, osserva il New York Times.

CTA

Il procuratore federale Jocelyn Ballantine ha detto al giudice che Allen è arrivato a Washington armato di un fucile a pompa, una pistola semiautomatica e tre coltelli con l'intenzione di compiere un assassinio politico. Allen è apparso calmo, in apertura dell'udienza ha dato le sue generalità, la sua età e ha aggiunto di avere un Master in Computer Science. "Mr Allen non ha precedenti arresti o condanne, al momento bisogna presumere la sua innocenza", ha detto l'avvocato della difesa, Tezira Abe, mentre Allen non si è dichiarato colpevole o innocente prima della conclusione della breve udienza.

Il giudice ha fissato una nuova udienza giovedì per decidere se Allen aspetterà il processo in detenzione, mentre la prima udienza preliminare è stata fissata per l'11 maggio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cole tomas allen oggi cole tomas allen chi è spari cena trump spari cena corrispondenti trump
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza