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Inchiesta arbitri, il caso si allarga: nuovi indagati e altre partite attenzionate per interventi Var

L'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione potrebbe avere presto nuovi sviluppi

Gianluca Rocchi - Fotogramma/IPA
Gianluca Rocchi - Fotogramma/IPA
27 aprile 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il calcio italiano torna nel caos per l'inchiesta arbitri. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della stagione 2024/25) e nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. L'accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e di aver scelto direttori di gara graditi all'Inter. La novità di oggi, lunedì 27 aprile, è che il caso potrebbe riguardare anche altri direttori di gare e altre partite. L'inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si sta allargando a tutto il mondo arbitrale e ad altre partite. Ecco cosa sappiamo finora.

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Inchiesta arbitri, gli indagati

Breve riassunto di quanto successo in questi giorni. I fatti al centro dell'inchiesta - fin qui - si rifanno alla passata stagione: al centro ci sono alcune partite di Serie A (Udinese-Parma e Bologna-Inter), la semifinale di Coppa Italia di ritorno Inter-Milan e Salernitana-Modena di Serie B. Gli investigatori vogliono vederci chiaro anche su Inter-Verona del 2023-24: in particolare per l'episodio della gomitata di Bastoni a Duda. Tra gli indagati, oltre al designatore Rocchi, anche il supervisore Var Andrea Gervasoni (entrambi si sono autosospesi dai rispettivi ruoli). Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ci sono tre nuovi indagati. Il primo è Daniele Paterna, Var in Udinese-Parma. Poi ci sono Luigi Nasca, Var in Salernitana-Modena e in Inter-Verona del 6 gennaio 2024, e Rodolfo Di Vuolo, Avar in Inter-Verona.

Inchiesta arbitri, le novità

Oltre alle decisioni in sala Var (sotto la lente di ingrandimento degli investigatori), si sa anche che la polizia giudiziaria negli ultimi mesi ha acquisito spese e rimborsi di arbitri e addetti al Var per vederci chiaro sulle 'presenze' a Lissone. Questo a certificare - precisa il quotidiano La Stampa - che sarebbero dunque diverse le interferenze (e le partite) al vaglio.

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