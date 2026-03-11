circle x black
Milano, tram prende fuoco con passeggeri a bordo: nessun ferito

L'incidente sulla linea 27, attorno alle 9 in zona Mecenate-Forlanini

11 marzo 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
Un tram della linea 27 di Milano ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto, con qualche passeggero a bordo. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 in zona Mecenate-Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell’alta tensione si è tranciato, cadendo sul tetto del tram. L’impatto ha causato una piccola fessura nella struttura metallica e ha innescato un principio d’incendio.

Il conducente ha fermato immediatamente il mezzo e tutti i passeggeri sono scesi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. Successivamente un mezzo dell’Atm ha provveduto al trasferimento del tram incidentato.

È il quarto incidente

Si tratta del quarto incidente che coinvolge un tram a Milano nel giro di pochi giorni. Il 27 febbraio scorso, un mezzo della linea 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto, causando la morte di due persone e una cinquantina di feriti.

Il 7 marzo, invece, un mezzo della linea 12, rientrando in deposito senza passeggeri, è uscito dalle rotaie vicino alla stazione Centrale per via di un bullone sul binario.

Infine, due giorni fa, un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano, in provincia di Milano senza causare feriti.

