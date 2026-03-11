circle x black
Teatro Sannazaro distrutto, Giuli: "Lo compra lo Stato"

La struttura è andata a fuoco lo scorso 17 febbraio

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Sannazaro, il giorno dopo il rogo (Fotogramma/Ipa)
11 marzo 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice alla Prefettura di Napoli, ha comunicato che lo Stato acquisterà il teatro Sannazaro, andato a fuoco il 17 febbraio.

"Il risultato di questa prima riunione fatta insieme con la proprietà e poi successivamente con i gestori è che iniziamo da subito i lavori" ha detto il ministro della Cultura a margine della riunione con i proprietari del Sannazaro e il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Sulla valutazione della compravendita, Giuli ha spiegato: "Su questo ci sarà una valutazione di congruità ma non ci saranno ostacoli, ve lo posso assicurare. Saremmo veloci e soprattutto siamo tutti allineati, quando tutti hanno lo stesso intento si procede spediti e su questo consentitemi di ringraziare i proprietari che sono stati davvero veloci, appassionati nel dolore ma altrettanto a condiscendere la nostra volontà di acquistare".

Alla domanda se il Sannazaro sarà acquistato solo dallo Stato o se ci entreranno gli enti locali, il ministro ha precisato: “Allora acquista il Ministero, acquista il ministero della Cultura, ma è ovvio che è un'operazione corale altrimenti non saremmo qui in questa bella Prefettura avendo interloquito con il presidente della Regione Campania, con il sindaco di Napoli e con diciamo tutte le persone che hanno a cuore il progetto Sannazaro”.

L'inchiesta sul rogo

Intanto va avanti l'inchiesta, aperta dalla Procura di Napoli, sul rogo che ha devastato il Sannazaro. Si indaga per incendio colposo contro ignoti. Sembra che sia stato un cortocircuito a innescare le fiamme, ma ancora le cause dell'incendio non sono state chiarite. Nel rogo sono state coinvolte una ventina di palazzine vicine con sessanta sgomberati, ma per fortuna non ci sono state né vittime né feriti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
