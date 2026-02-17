Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all'alba.

Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme (IL VIDEO DEL ROGO).

Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto - da cui emergono gli ingenti danni - è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo.

Vigili del Fuoco: "Danni ingenti, teatro compromesso"

"I danni sono ingenti, il teatro purtroppo è stato completamente compromesso", ha detto ai cronisti il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano.

Alla domanda su costa resti del teatro napoletano, avvolto dalle fiamme, Paduano ha risposto: "Poco", aggiungendo che "all'interno ci sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo. Sulle cause è ancora presto valutare, ora prima spegniamo l'incendio e poi valutiamo".

Manfredi: "Ho sentito Giuli, il governo ci sarà"

"Stamattina ho sentito il ministro Giuli che mi ha chiamato, insieme abbiamo deciso che il governo ci sarà, ci sarà la massima collaborazione istituzionale per sanare la ferita così profonda che ha colpito il cuore della città", ha detto ai cronisti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.