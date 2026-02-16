"E' fantastico. La squadra italiana sta andando benissimo. Federica Brignone? Nove mesi fa non pensava che sarebbe stata qui. E la sua storia dimostra ancora una volta l’impegno, il talento, la passione, il duro lavoro, la lotta e la determinazione degli atleti, il meglio dell’umanità. È quello che vediamo ogni giorno". Queste le parole della presidente del Cio, Kirsty Coventry, in visita a Casa Italia a Cortina, parlando del doppio oro conquistato ai Giochi invernali di Milano-Cortina dalla sciatrice azzurra. "Spero davvero che le sue azioni, le sue gesta, insieme a quelle di tutti gli altri atleti, ispirino le persone a essere migliori e più gentili e a sapere che, quando la vita ti butta giù, puoi rialzarti e tornare ancora più forte”, ha aggiunto.