Milano-Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video

14 febbraio 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Entrano a Casa Italia tra gli applausi, fiere e sorridenti. La sconfitta per 6-0 contro gli Stati Uniti non cancella l'impresa né l'orgoglio. Le ragazze della Nazionale femminile di hockey lasciano il ghiaccio a testa altissima, dopo aver raggiunto uno storico quarto di finale e aver fatto vibrare l'arena di Santa Giulia davanti a 11mila persone. "Le sensazioni sono state molto positive", racconta l'atleta Franziska Stocker. "Nelle prime quattro partite, molto toste, abbiamo fatto vedere cosa valiamo. Abbiamo portato un ottimo hockey". Il pubblico di casa è stato l'energia in più nei momenti decisivi: "Ci ha dato un sacco di energia, lo ringraziamo tantissimo. Quando hanno iniziato a urlare 'Italia, Italia' sono state emozioni veramente forti". Il divario con le americane resta, ma le azzurre non hanno mai smesso di combattere: "Abbiamo tenuto testa a una squadra di grandissima qualità. Siamo molto fiere di noi stesse. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo". E poi la frase che racconta tutto: "Sono emozioni che non ci dimentichiamo mai".

