Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a parlare con lei

Aveva 86 anni ed era ricoverato da lunedì scorso all'ospedale di Trieste

Claudio Sterpin e Liliana Resinovich, foto da 'Chi l'ha visto?'
Claudio Sterpin e Liliana Resinovich, foto da 'Chi l'ha visto?'
14 febbraio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
È morto all’età di 86 anni Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, la donna, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico cittadino.

Ex maratoneta, Sterpin era ricoverato da lunedì presso l'Ospedale di Cattinara. La notizia della sua morte è stata comunicata nella serata di ieri durante la trasmissione televisiva Quarto Grado.

Claudio Sterpin e le accuse al marito Sebastiano Visintin

Claudio Sterpin era stato l'ultimo a parlare con Liliana Resinovich la mattina stessa della sua scomparsa. Tra i due vi era una relazione e il suo racconto è stato fin dall'inizio uno degli elementi chiave per ricostruire le ultime ore di vita della donna, il cui caso continua a sollevare interrogativi e a essere al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria. Negli ultimi anni il marito Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono stati al centro di continui dibattiti pubblici, con accuse reciproche sempre più aspre, sfociate anche in vere e proprie battaglie giudiziarie.

La morte di Sterpin rappresenta un nuovo capitolo che si chiude in una vicenda di cronaca che, a oltre quattro anni dai fatti, resta ancora avvolta da molti punti oscuri.

