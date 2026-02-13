Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video

L'arrivo dei big del Festival di Sanremo, del direttore artistico Carlo Conti e della conduttrice Laura Pausini in piazza del Quirinale a Roma prima di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tra gli artisti in gara Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre e TrediciPietro. Molto emozionati anche Tommaso Paradiso e Dargen D’Amico. Quest'ultimo, arrivando a piedi da solo, ha commentato all’Adnkronos: "Non capita tutti i giorni".