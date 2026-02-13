circle x black
Cerca nel sito
 

Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video

13 febbraio 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'arrivo dei big del Festival di Sanremo, del direttore artistico Carlo Conti e della conduttrice Laura Pausini in piazza del Quirinale a Roma prima di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tra gli artisti in gara Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre e TrediciPietro. Molto emozionati anche Tommaso Paradiso e Dargen D’Amico. Quest'ultimo, arrivando a piedi da solo, ha commentato all’Adnkronos: "Non capita tutti i giorni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo quirinale roma sanremo quirinale sanremo 2026
Vedi anche
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza