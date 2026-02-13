Si apre una nuova intensa giornata di gare oggi, venerdì 13 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, e gli atleti italiani scendono in pista con ambizioni importanti in varie discipline. Dopo l’ottimo bottino di medaglie degli ultimi giorni, gli atleti italiani proveranno nuovamente a dire la loro nelle gare chiave di oggi. Occhi puntati sullo snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello.

Ad oggi sono 17 le medaglie totali (6 ori, 3 argenti e 8 bronzi). Tra i protagonisti spiccano Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. L’Italia è seconda nel medagliere, dietro solo alla Norvegia per numero di ori.