Milano Cortina, diretta oggi: italiani in gara tra snowboard, pattinaggio di velocità e biathlon

Settima giornata di gare: speranza di medaglia dalla campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello

13 febbraio 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si apre una nuova intensa giornata di gare oggi, venerdì 13 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, e gli atleti italiani scendono in pista con ambizioni importanti in varie discipline. Dopo l’ottimo bottino di medaglie degli ultimi giorni, gli atleti italiani proveranno nuovamente a dire la loro nelle gare chiave di oggi. Occhi puntati sullo snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello.

Ad oggi sono 17 le medaglie totali (6 ori, 3 argenti e 8 bronzi). Tra i protagonisti spiccano Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. L’Italia è seconda nel medagliere, dietro solo alla Norvegia per numero di ori.

