Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio , gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate e Federica Brignone che sogna un oro clamoroso. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). Ecco tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e dove vederli in tv e streaming.

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.