Milano Cortina, Brignone verso l'oro nel SuperG - La diretta

In mattinata focus sul SuperG, con quattro azzurre impegnate. Nel pomeriggio tocca di nuovo alla campionessa olimpica

12 febbraio 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate e Federica Brignone che sogna un oro clamoroso. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). Ecco tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e dove vederli in tv e streaming.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026:

9.05 curling – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

9.30 skeleton – Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10 snowboard – Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)

10 sci freestyle – Moguls maschile, qualificazione 2

10.55 snowboard – Snowboardcross maschile, seeding manche 2 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)

11.08 skeleton – Gara maschile, seconda manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

11.30 sci alpino – SuperG femminile (Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano)

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia

12.15 sci freestyle – Moguls maschile, finale 1

12.50 bob – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia)

12.55 sci freestyle – Moguls maschile, finale 2

13.00 sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale femminile (Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella)

13.45 snowboard – Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14.30 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

14.39 snowboard – Snowboardcross maschile, semifinali

14.56 snowboard – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15.01 snowboard – Snowboardcross maschile, finale per l’oro

15.30 bob – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

16.30 speed skating – 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada

17.00 salto con gli sci – Trampolino grande femminile, prova 1 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.30 slittino – Staffetta a squadre (Italia)

19.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19.30 snowboard – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 snowboard – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20.15 short track – 500 metri femminili, quarti di finale (Arianna Fontana, Chiara Betti)

20.28 snowboard – Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20.28 short track – 1000 metri maschili, quarti di finale (Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini)

21 short track – 500 metri femminili, semifinali

21.07 short track – 1000 metri maschili, semifinali

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca

21.31 short track – 500 metri femminili, Finale B

21.36 short track – 500 metri femminili, Finale A

21.43 short track – 1000 metri maschili, Finale B

21.48 short track – 1000 metri maschili, Finale A

Milano Cortina, dove vedere le gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

