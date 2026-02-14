Ue-Usa, Meloni: "Serve unità, non divisione. Critiche Merz a Maga? Non condivido"

La premier a margine del summit ad Addis Abeba: "Il cancelliere ha ragione, Europa deve fare di più". E apre al Board per Gaza del 19 febbraio a Washington: "Italia invitata come Paese osservatore, ci saremo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito "molto complessa" l'attuale fase delle relazioni internazionali e "particolare" quella dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Le dichiarazioni sono arrivate a margine del summit Ua ad Addis Abeba.

Commentando le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha parlato di una "frattura" tra Europa e Stati Uniti, Meloni ha detto di condividere la sua analisi quando afferma che l'Europa debba occuparsi di più di se stessa, in particolare sul fronte della sicurezza. "Allo stesso tempo – ha aggiunto – lavorare a una maggiore integrazione tra Europa e Stati Uniti, valorizzando ciò che ci unisce più di ciò che può dividerci, è fondamentale, soprattutto per i Paesi europei e per l'Italia".

Se condivido le critiche di Merz alla cultura 'Maga'? "No, direi di no" ha replicato. "Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di interesse, di competenza dell'Unione Europea. Sono valutazioni dei partiti".

Il ruolo dell'Europa

L'Europa deve lavorare per tornare a essere un vero attore geopolitico. Meloni sottolinea la necessità di superare un approccio basato su ciò che gli altri possono o non possono fare per l'Unione.

Secondo Meloni, la sfida è chiedersi cosa l'Europa debba fare per diventare autonoma, forte e capace di rispondere a una nuova fase della geopolitica, caratterizzata da crescenti incertezze.

Meloni apre al Board per Gaza

L'Italia parteciperà al Board per Gaza come Paese osservatore. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, spiegando che si tratta di una soluzione adeguata anche rispetto ai profili di compatibilità costituzionale. La riunione del Board, convocata dal presidente americano Donald Trump, si terrà giovedì 19 febbraio a Washington.

Meloni ha sottolineato che, alla luce del ruolo svolto dall’Italia in Medio Oriente per la stabilizzazione di una situazione "complessa e fragile", una presenza italiana ed europea sia necessaria. "Risponderemo positivamente all'invito come Paese osservatore resta da definire il livello della partecipazione, poiché l'invito è arrivato solo ieri".

"Immagino che ci saranno anche altri Paesi europei, particolarmente - vedo interessati - quelli che sono più vicini, quindi Paesi soprattutto mediterranei, della sponda est, per cui credo che non saremo gli unici a partecipare. Ma ne stiamo parlando anche in queste ore per capire, tra i vari leader, tra quelli che sono più interessati, come partecipare", conclude la premier.