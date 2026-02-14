circle x black
Cerca nel sito
 

"Navalny ucciso con una neurotossina, ecco le prove": Londra accusa il Cremlino

Il dissidente russo è morto due anni fa, mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia. La vedova Yulia Navalnaya: "Putin è un assassino"

Navalny (Afp)
Navalny (Afp)
14 febbraio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Possibile svolta sul mistero della morte di Alexei Navalny. Londra sostiene di avere le prove che il presidente russo Vladimir Putin ordinò l'avvelenamento del leader dell'opposizione, morto due anni fa mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia.

La sostanza letale delle tribù indigene del Sud America

Secondo il Regno Unito, Navalny è stato avvelenato con l'epibatidina, una neurotossina tossica letale che si trova nelle rane freccia che vivono in Ecuador. Le tribù indigene del Sud America utilizzano la tossina nelle cerbottane durante la caccia. Questo veleno è 200 volte più forte della morfina. Le conclusioni dell'indagine saranno sottoposte all'organismo di controllo delle armi chimiche delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Il Regno Unito e i suoi alleati hanno lavorato "con ferrea determinazione" per stabilire cosa sia realmente accaduto a Navalny, ha detto la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper.

La vedova del dissidente russo: "Putin è un assassino"

"Ero certa fin dal primo giorno che mio marito fosse stato avvelenato, ma ora c'è la prova: Putin ha ucciso Alexei con un'arma chimica", ha scritto su X la vedova del dissidente, Yulia Navalnaya. "Sono grata agli Stati europei per il lavoro meticoloso che hanno svolto in due anni e per aver svelato la verità. Vladimir Putin è un assassino", ha aggiunto, riproponendo la versione sostenuta da Londra.

"Scienziati di cinque Paesi europei lo hanno stabilito: mio marito, Alexei Navalny, è stato avvelenato con epibatidina, una neurotossina, uno dei veleni più letali sulla terra. In natura, questo veleno si trova sulla pelle della rana freccia dell'Ecuador. Causa paralisi, arresto respiratorio e una morte dolorosa", ha sintetizzato annunciando la scoperta nel corso di una conferenza stampa insieme ai ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi.

I quattro Paesi con la Francia hanno collaborato per stabilire le cause della morte di Navalny a soli 47 anni. ''E' difficile per me trovare le parole giuste", ha detto Navalnya. "Putin è un assassino. Deve essere ritenuto responsabile di tutti i suoi crimini".

Navalnaya si trovava alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco quando, il 16 febbraio 2024, venne diffusa la notizia della morte del marito. ''E' stato il giorno più orribile della mia vita. Sono salita sul palco e ho detto che mio marito, Alexei Navalny, era stato avvelenato. Cos'altro poteva succedere con il nemico numero uno di Putin in una prigione russa? Ma ora capisco e so che non si tratta solo di parole, ora abbiamo le prove scientifiche".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Navalny Putin Russia avvelenamento neurotossina
Vedi anche
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza