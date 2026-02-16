LIVE
Decima giornata di gare oggi lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia, che ha già centrato il record di 22 medaglie, va a caccia di altri risultati. Oggi occhi puntati sullo sci alpino, sullo slalom e sullo short track con Arianna Fontana, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli.
Ieri ori di Federica Brignone nel gigante femminile e di Lisa Vittozzi nel biathlon femminile, argento nello snowboard con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, bronzo conquistato nella staffetta 4x7,5 km uomini nello sci di fondo.