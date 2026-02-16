circle x black
Milano Cortina, record di medaglie per l'Italia. Gli atleti in gara oggi - Diretta

Occhi puntati sullo sci alpino, sullo slalom e sullo short track con Arianna Fontana, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli

Arianna Fontana - (Afp)
16 febbraio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decima giornata di gare oggi lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia, che ha già centrato il record di 22 medaglie, va a caccia di altri risultati. Oggi occhi puntati sullo sci alpino, sullo slalom e sullo short track con Arianna Fontana, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli.

Ieri ori di Federica Brignone nel gigante femminile e di Lisa Vittozzi nel biathlon femminile, argento nello snowboard con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, bronzo conquistato nella staffetta 4x7,5 km uomini nello sci di fondo.

milano cortina 2026 milano cortina 2026 16 febbraio milano cortina 2026 gare oggi milano cortina azzurri gare oggi 16 febbraio
