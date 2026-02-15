circle x black
Sabotaggi ai treni Alta Velocità, Piantedosi convoca per oggi il comitato sicurezza con Fs

Oltre alle forze di polizia e dell'intelligence alla riunione parteciperanno anche quelli del gruppo Ferrovie dello Stato

Controlli di polizia ai treni (Fotogramma)
16 febbraio 2026 | 00.20
Redazione Adnkronos
Sui sabotaggi all'Alta Velocità il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi, lunedì 16 febbraio, alle 17.30 al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione parteciperanno i vertici delle forze di polizia, dell'intelligence e del gruppo Ferrovie dello Stato.

Cosa è successo sabato 14 febbraio

Sabato 14 febbraio si erano verificati alcuni sabotaggi sulla linea ferroviaria di Bologna, che avevano causato forti disagi alla circolazione, in particolare sull’Alta Velocità.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ignoti avevano manomesso alcuni impianti della rete ferroviaria nell’area del nodo di Bologna, provocando ritardi, rallentamenti e cancellazioni di numerosi treni. Anche in quel caso erano intervenuti gli agenti della Polfer e la Digos, che avevano avviato indagini per accertare la matrice dolosa degli episodi.

Gli inquirenti avevano subito escluso un guasto accidentale, parlando di azioni volontarie e coordinate. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva definito i sabotaggi sull'Alta Velocità "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia". Salvini aveva, quindi, chiesto che "nessuno minimizzasse o giustificasse gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone".

