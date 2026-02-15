circle x black
Milano Cortina 2026, diretta gare oggi: da Brignone e Goggia al curling, tutte le news

Grande attesa per il gigante femminile di sci alpino, con le azzurre pronte a giocarsi un’altra chance di podio

Milano Cortina 2026, diretta gare oggi: da Brignone e Goggia al curling, tutte le news
15 febbraio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
Giornata ricca di gare anche oggi, domenica 15 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani sono impegnati in diverse discipline in cerca di medaglie e piazzamenti prestigiosi. Grande attesa per il gigante femminile di sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia tra le protagoniste azzurre pronte a giocarsi un’altra chance di podio. Non mancano le sfide di biathlon con gli inseguimenti uomo e donna, e il monobob femminile con le brasiliane Giada Andreutti e Simona De Silvestro in gara.

Nel corso della giornata spazio anche allo sci di fondo (staffetta maschile), allo snowboard cross a squadre e alle fasi finali di hockey su ghiaccio.

