LIVE
Grande attesa per il gigante femminile di sci alpino, con le azzurre pronte a giocarsi un’altra chance di podio
Giornata ricca di gare anche oggi, domenica 15 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani sono impegnati in diverse discipline in cerca di medaglie e piazzamenti prestigiosi. Grande attesa per il gigante femminile di sci alpino, con Federica Brignone e Sofia Goggia tra le protagoniste azzurre pronte a giocarsi un’altra chance di podio. Non mancano le sfide di biathlon con gli inseguimenti uomo e donna, e il monobob femminile con le brasiliane Giada Andreutti e Simona De Silvestro in gara.
Nel corso della giornata spazio anche allo sci di fondo (staffetta maschile), allo snowboard cross a squadre e alle fasi finali di hockey su ghiaccio.