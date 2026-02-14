circle x black
Cerca nel sito
 

Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato

14 febbraio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ad Addis Abeba, Giorgia Meloni si ritrova a giocare su due tavoli. Da una parte rilancia il ruolo dell’Italia come ponte con l’Africa. Dall’altra prova a tenere saldo — e non è semplice — il legame tra Europa e Stati Uniti. La premier interviene dopo le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla possibile 'frattura' transatlantica. Meloni riconosce che l’Europa deve fare di più per la propria sicurezza, ma manda un messaggio chiaro: niente strappi con Washington. Per Palazzo Chigi, l’obiettivo è rafforzare l’autonomia europea senza mettere in discussione l’alleanza con gli Usa.

Intanto sul Medio Oriente arriva una novità: l’Italia è stata invitata come osservatore al Board su Gaza convocato da Donald Trump a Washington il 19 febbraio. Roma è orientata a dire sì. Per Meloni è "una buona soluzione", viste le limitazioni costituzionali che impediscono un ingresso pieno.

Ma ad Addis Abeba il tema più politico resta l’immigrazione. La premier insiste: la vera sfida è dare agli africani “la libertà di restare” nel proprio Paese, puntando su investimenti, lavoro e Piano Mattei. La linea del governo, in sintesi, è questa: costruire ponti a sud del Mediterraneo ed evitare crepe a ovest.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgia meloni addis abeba giorgia meloni ad addis abeba giorgia meloni meloni
Vedi anche
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza