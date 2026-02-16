circle x black
Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore

L’uomo, un 35enne di nazionalità francese, trasferito in gravissime condizioni in ospedale a Torino, è deceduto questa mattina

Soccorso alpino - (Fotogramma/Ipa)
Soccorso alpino - (Fotogramma/Ipa)
16 febbraio 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto anche il terzo sciatore travolto domenica da una valanga che si è staccata nel Canale del Vesses, a Courmayeur, in Valle d’Aosta. L’uomo, un 35enne di nazionalità francese, trasferito in gravissime condizioni in ospedale a Torino, e’ deceduto questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Quando era stato estratta dalla neve la vittima era in ipotermia grave e in arresto cardiaco. Giunto in ospedale era stato sottoposto a Ecls, Extracorporeal Life Support, un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo.

A causa di questa valanga erano già morte due persone. Sempre ieri, un secondo episodio si è verificato nel pomeriggio sulle montagne della Valchiavenna, dove una valanga ha travolto quattro persone nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, in provincia di Sondrio.

