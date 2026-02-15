Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d'Aosta. Il bilancio dei soccorritori, ad operazioni concluse (in cui non risultano altre persone coinvolte) è di due morti, una donna e un uomo, e di un ferito, tutti probabilmente di nazionalità francese. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves.

I tre sciatori stavano facendo un fuoripista. Uno è stato estratto dalla neve già privo di vita, mentre una seconda persona è deceduta dopo essere stata trasporta al pronto soccorso in condizioni gravi. Un altro ferito, molto grave, è stato portato trasferita all'ospedale Città della Salute-Molinette di Torino.

Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un Pma, Posto Medico Avanzato, per le azioni mediche in loco e per l'assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus della Valle d'Aosta.