Milano Cortina, caduta spaventosa per Lajunen nel big air. Come sta l'atleta finlandese -Video

Paura al Livigno Snow Park durante le qualificazioni e brutto infortunio per il 18enne. Cos'è successo

Lajunen - Afp
Lajunen - Afp
15 febbraio 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
Grande paura alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del big air maschile di sci freestyle oggi, domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park ha vissuto attimi di paura e silenzio. Nel corso della prima manche, l'atleta finlandese Elias Lajunen, 18 anni, è caduto in maniera violenta battendo la schiena e la testa sulla pista durante l'esecuzione di un trick. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato via in toboga.

Come apprende l'Adnkronos da fonti della nazionale finlandese, il 18enne è cosciente e muove braccia e gambe. Nelle prossime ore sarà rivalutato, ma le sue Olimpiadi finiscono qui.

