Tragedia vicino a Barcellona. Cinque adolescenti sono morti e altri quattro sono rimasti lievemente feriti a causa di un incendio in un condominio a Manlleu. Lo riferiscono i media spagnoli dopo l'allarme scattato ieri sera alle 21. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio usato come abitazione sul tetto di un palazzo di cinque piani in via Montseny. Le cause non sono ancora chiare. "Per ragioni ancora ignote, le persone all'interno non sono riuscite a fuggire", hanno riferito i Vigili del Fuoco.

Anche se non c'è stata ancora un'identificazione completa, dato che alcuni dei corpi erano bruciati, la cosa certa al momento è che erano tutti giovani e alcuni potrebbero essere minorenni.