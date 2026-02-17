Crollata la cupola, danni anche agli spalti. Ci sono persone intossicate dal fumo

Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all'alba di oggi.

Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme.

Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto - da cui emergono gli ingenti danni - è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo.