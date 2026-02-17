circle x black
Incendio all'alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

Crollata la cupola, danni anche agli spalti. Ci sono persone intossicate dal fumo

L'incendio - (Foto di Tommaso Ederoclite)
17 febbraio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all'alba di oggi.

Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme.

Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto - da cui emergono gli ingenti danni - è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo.

