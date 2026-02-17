Il 58enne di origine straniera aveva una profonda ferita al collo
Investigatori al lavoro per far luce sulle cause della morte di un uomo di 58anni di origine straniera trovato senza vita ieri sera in strada a Torino, nel quartiere Santa Rita, alla periferia sud del capoluogo piemontese con una profonda ferita al collo.
Nella notte sono stati sentiti alcuni testimoni e prosegue l’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Nessuna ipotesi e’ esclusa, compresa quella del suicidio. Accanto alla vittima e’ stato trovato un coltello e la vittima aveva con se’ i propri effetti personali.