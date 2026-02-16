circle x black
Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo

La vittima è un 58enne, le ferite compatibili con un'arma da taglio

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
17 febbraio 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. La vittima, secondo le prime informazioni un 58enne, avrebbe ferite al collo compatibili con un'arma da taglio. A soccorrerlo, a seguito dell’allarme lanciato da alcuni passanti, i sanitari del 118 di Azienda Zero che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torino cadavere torino trovato cadevere omicidio torino
