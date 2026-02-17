circle x black
Cecchi Paone: "Al teatro Sannazaro la nostra festa di nozze, rogo è un colpo al cuore"

Il giornalista e conduttore tv: "è sempre terribile quando brucia un teatro ma quello per me e Simone ha un significato speciale"

Cecchi Paone:
17 febbraio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' stato un colpo al cuore, questa mattina al risveglio, vedere, praticamente in diretta, le fiamme che facevano precipitare la cupola sulla platea. Siamo rimasti basiti. È sempre terribile quando brucia un teatro, ricordo ancora quando feci la diretta tanti anni fa per il rogo della Fenice, ma quel teatro per noi ha un significato enorme". A parlare è il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone che - sentito dall'Adnkronos - commenta l'incendio del teatro Sannazaro di Napoli, per lui luogo del cuore dove, il 22 dicembre 2023, ha scelto di festeggiare, con tanti amici e parenti, le nozze con Simone Antolini, dopo il rito civile celebrato al Maschio Angioino.

"In quell'occasione - ricorda ancora Cecchi Paone - ci avevano permesso di togliere le sedie della platea del teatro per trasformarla in un luogo di allegria e di festa, con i tavoli per la cena, il brindisi, e il palcoscenico come spazio per i nostri invitati che si sono avvicendati per suonare, ballare, fare saluti e auguri. Poi la torta e la caduta di migliaia e migliaia di coriandoli proprio da quella cupola", racconta.

"Dunque - conclude - per noi è davvero un terribile doppio lutto: sappiamo l'importanza di quel teatro, la bellezza di quel teatro quasi bisecolare, i personaggi che l'hanno calcato e noi che lì abbiamo straordinariamente, felicemente festeggiato. Un bruttissimo colpo al cuore".

