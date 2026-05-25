L'uomo non si è accorto del piccolo e non è riuscito a evitarlo. La tragedia è avvenuta a Nurri

Tragedia nella Città metropolitana di Cagliari dove un bimbo di tre anni è morto travolto da un trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo e non è riuscito a evitarlo. La tragedia è avvenuta a Nurri, paesino da circa duemila abitanti che si trova nella subregione del Sarcidano, a un’oretta da Cagliari. La madre del piccolo, in attesa del secondo figlio, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118.

I carabinieri stanno ricostruendo tutti gli aspetti dell’incidente costato la vita al piccolo.