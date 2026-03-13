LIVE
Tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta. Macron: "Morto soldato francese a Erbil"
Quattordicesimo giorni di guerra, oggi 13 marzo, tra Iran, Usa e Israele. All'indomani del primo messaggio di Mojtaba Khamenei al Paese, la giornata si apre con la minaccia del presidente Donald Trump a Teheran - "Guardate cosa succederà a questi folli criminali" - e con nuovi attacchi israeliani alla periferia di Beirut.
Il presidente Macron ha intanto annunciato la morte di un soldato francese "durante un attacco" nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno.
Tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta.