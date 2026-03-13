circle x black
Iran, le news: Trump minaccia Teheran, Israele colpisce ancora Beirut

Tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta. Macron: "Morto soldato francese a Erbil"

Iran, macerie dopo un raid - Fotogramma /Ipa
13 marzo 2026 | 07.37
Redazione Adnkronos
Quattordicesimo giorni di guerra, oggi 13 marzo, tra Iran, Usa e Israele. All'indomani del primo messaggio di Mojtaba Khamenei al Paese, la giornata si apre con la minaccia del presidente Donald Trump a Teheran - "Guardate cosa succederà a questi folli criminali" - e con nuovi attacchi israeliani alla periferia di Beirut.

Il presidente Macron ha intanto annunciato la morte di un soldato francese "durante un attacco" nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno.

Tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta.

Iran iran news iran guerra iran usa iran israele donald trump mojtaba khamenei
