"Dove sei, Mojtaba?". Mojtaba Khamenei c'è ma non si vede. La nuova Guida Suprema dell'Iran si presenta con un messaggio affidato alla tv di Stato. Il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nei primi attacchi di Stati Uniti e Israele, rimane invisibile. Ufficialmente, è rimasto ferito nella prima giornata del conflitto e si trova in un luogo protetto. La sua assenza prolungata dalla scena pubblica, però, alimenta domande e dubbi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pubblicamente non si è espresso sulla possibilità di eliminare Motjaba Khamenei: "Ha un bersaglio sulla schiena? Sarebbe inappropriato dirlo".

Il messaggio di Netanyahu

Nelle ultime ore spiccano le frasi sibilline del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Khamenei non può mostrare la sua faccia in pubblico", dice il primo ministro. Le indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni fanno riferimento a ferite al volto riportate dal nuovo leader spirituale di Teheran. "Abbiamo ucciso il dittatore che c'era prima", dice riferendosi a Ali Khamenei. "Il nuovo dittatore Mojtaba è il burattino delle Guardie rivoluzionarie e non può mostrare il suo volto in pubblico", afferma rispondendo alle domande dei media. Anche Khamenei jr è nel mirino di Israele? "Non farei una polizza sulla vita per nessuno dei leader di questo regime terrorista. Non vi darò un report dettagliato su quello che stiamo pianificando e su ciò che faremo", dice. "Credo che ci saranno delle sorprese e sono tenuto a mantenere un certo grado di riservatezza in questa conferenza stampa. Quello che posso dirvi è che abbiamo un vantaggio molto maggiore di quanto ci aspettassimo e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi", prosegue.

"Ho aggiunto un terzo target, dare al popolo iraniano la possibilità di abbattere questo regime", dice ancora, precisando che i due obiettivi principali restano il blocco dello sviluppo di armi nucleari e la distruzione delle capacità missilistiche balistiche dell'Iran. "Posso affermare con certezza che il regime non potrà essere rovesciato senza l'impegno del popolo iraniano, e lo abbiamo informato di questo. Gli abbiamo detto che gli aiuti stanno arrivando - ha spiegato il premier israeliano - Non posso dirvi cosa succederà alla fine. Non ve lo dirò. Sappiamo, speriamo e comprendiamo che anche voi sperate che questo regime cada. Se il regime non cadrà, sarà molto più debole. Ma se cadrà, il problema sarà risolto".

Alla sorte di Khamenei fa riferimento anche un post pubblicato dalle forze di difesa israeliano (Idf) sul profilo X che posta in farsi: "Perché Mojtaba Khamenei 'parla' alla nazione ma il suo volto non è visibile? Cosa sta cercando di nascondere? Il popolo iraniano chiede spiegazioni al leader eletto sulla situazione in cui versa l'Iran, causata da una gestione fallimentare e dal sostegno al terrorismo", si legge nel messaggio che alimenta il dubbio. Khamenei è effettivamente il leader? E' in grado di svolgere il proprio ruolo?

Cosa dice la stampa britannica

No, almeno per ora, secondo la stampa britannica. Il Daily Mail scrive che la Guida Suprema è ricoverata in terapia intensiva a Teheran, in un ospedale universitario presidiato dai militari. Secondo un'anonima fonte, Mojtaba Khamenei è affidato alla cure di Mohammad Reza Zafarghandi, ministro della Salute e uno dei chirurghi più affermati nel paese. Nell'equipe medica, anche un altro chirurgo arcinoto: si tratterebbe del professor Mohammad Marashi, cognato dell'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani. Khamenei avrebbe ricevuto la visita del presidente Masoud Pezeshkian, costantemente aggiornato sulle condizioni della Guida Suprema.