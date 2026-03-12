circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi"

La replica del tycoon alle preoccupazioni e pressioni crescenti negli Usa per l'aumento del prezzo della benzina provocato dal conflitto con l'Iran

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
12 marzo 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando il prezzo del petrolio sale, noi facciamo un sacco di soldi". Parola di Donald Trump, che replica così alle preoccupazioni e pressioni crescenti negli Usa per l'aumento del prezzo della benzina provocato dal conflitto con l'Iran.

"Ma la cosa di più grande interesse e importanza per me, come presidente, è fermare l'impero del Male, l'Iran dall'avere l'arma nucleare e distruggere il Medio Oriente e in effetti il mondo", ha poi aggiunto nel messaggio pubblicato mentre l'Iran diffondeva il primo messaggio di Mojtaba Khamenei. "Non permetterò mai che questo accada", ha poi aggiunto.

A fronte del boom dei prezzi del petrolio, ieri i 32 Paesi membri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia - tra cui gli Usa e l'Italia - hanno intanto "deciso all'unanimità di lanciare il più grande rilascio di scorte petrolifere di emergenza mai effettuato" nella storia dell'agenzia.

I paesi dell'Aie, ha annunciato il direttore esecutivo Fatih Birol, "metteranno a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio per compensare la perdita di approvvigionamento dovuta all'effettiva chiusura dello Stretto" di Hormuz.

Gli Stati membri dell'Ue dovrebbero quindi notificare "entro le ore 18" di oggi le loro intenzioni riguardo alla proposta dell'Aie, ha spiegato la portavoce della Commissione Europea per l'Energia Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing quotidiano con la stampa, dopo che stamani a Bruxelles si sono riuniti il gruppo di coordinamento per il petrolio (Ocg, Oil Coordination Group) e quello per il gas (Gcg, Gas Coordination Group).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
petrolio prezzo benzina conflitto impero del male
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza