Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è morta ieri all'età di 76 anni in seguito alle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato a metà del 2025.

Il decesso è avvenuto nella clinica Ars Medica nella zona di Ponte Milvio, il quartiere dove Enrica Bonaccorti viveva. Lì, nella giornata di ieri, si è tenuta la camera ardente riservata a familiari e amici stretti, che oggi invece sarà aperta al pubblico.

I funerali

I funerali si terranno domani, sabato 14 marzo, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma.

Il tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas, malattia tra le più aggressive e difficili da trattare, diagnosticata all'inizo dell’estate del 2025.

La scoperta del tumore, nel mese di giugno di un anno fa, ha segnato un momento di forte shock per la conduttrice, che in poche ore ha visto la sua vita rivoluzionata. "Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti", aveva raccontato in un’intervista al Tg1 nell’ottobre 2025. La reazione immediata è stata quella di isolarsi, evitando contatti sia con il pubblico che con amici e familiari, fino a rendere pubblica la malattia dopo mesi di silenzio.