circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

Esplosioni nella capitale, colpite diverse altre città

Attacco a Kiev (Afp)
Attacco a Kiev (Afp)
03 febbraio 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovi, pesanti attacchi russi nella notte contro Kiev, Kharkiv e altre città dell'Ucraina. L'agenzia di stampa Ukrinform ha dato notizia di diverse esplosioni nella capitale, mentre il capo dell'amministrazione militare, Tymur Tkachenko, ha parlato di attacchi con missili balistici. Secondo notizie non confermate ufficialmente, sarebbero stati colpiti due impianti per l'energia termica, dopo la fine della tregua negli attacchi contro le infrastrutture energetiche.

Almeno due missili, secondo il sindaco della città, Ihor Terekhov, hanno colpito Kharkiv, che è finita anche sotto un "massiccio attacco" con droni. E raid si segnalano anche su Zaporizhzhia e Dnipro. Per il momento non si segnalano vittime in nessuno degli attacchi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina news russia news ucraina russia
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza