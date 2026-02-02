circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, Russia conferma colloqui ad Abu Dhabi. Medvedev avverte: "Rischio guerra mondiale molto alto"

Per il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo "è cambiato l'atteggiamento dei Paesi sull'impiego del nucleare, situazione può portare a spirale fuori controllo"

Dimitry Medvedev - (Ipa)
Dimitry Medvedev - (Ipa)
02 febbraio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Cremlino conferma che il secondo round di negoziati sull'Ucraina, con delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti, si terranno mercoledì e giovedì ad Abu Dhabi, come anticipato ieri dal Presidente ucraino, Volodymir Zelensky. I negoziati avrebbero dovuto tenersi ieri. E si svolgeranno comunque a livello tecnico. I negoziati sono slittati da domenica scorsa. Ma gli impegni delle tre parti hanno richiesto una correzione", si è limitato a precisare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Zelensky: "Risponderemo ad attacchi russi a infrastrutture ferroviarie"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ordinato ai vertici militari ucraini di rispondere alla crescente ondata di attacchi russi contro le vie logistiche del Paese, in particolare le infrastrutture ferroviarie. "L'esercito russo continua a concentrare l'attenzione sul terrorismo contro la nostra logistica, in particolare contro le infrastrutture ferroviarie. In particolare, ci sono stati attacchi nella regione di Dnipro e a Zaporizhizhia, mirati specificamente alle infrastrutture ferroviarie", ha dichiarato Zelensky sui social media.

Medvedev avverte

Il rischio di una guerra mondiale resta elevato. E' intanto il nuovo avvertimento lanciato dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha definito “estremamente pericolosa” l’evoluzione della situazione internazionale.

Secondo Medvedev, la recente ripresa dei contatti tra Russia e Stati Uniti è un segnale positivo: “Abbiamo riavviato il dialogo e stiamo conducendo consultazioni su numerosi temi, inclusa la possibile risoluzione del conflitto in Ucraina”. Tuttavia, ha avvertito che questo non basta a ridurre le tensioni globali. “Purtroppo, un conflitto globale non può essere escluso. I rischi restano molto alti e non sono diminuiti” ha dichiarato l'attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, sottolineando l'autorevolezza che il suo nuovo ruolo gli assegna nel fare valutazioni di questo tipo.

Come ex Presidente invece sottolinea, come principale pericolo, quello della "diminuzione della soglia dell'accettabile". "L'atteggiamento dei Paesi sull'impiego del nucleare è cambiato dall'epoca della guerra fredda. E i cambiamenti sono stati più evidenti nel corso della precedente amministrazione americana. Questa situazione può portare a una spirale fuori controllo. Un attacco porta a una risposta, poi a un’altra ancora, fino a una reazione finale di portata globale e totalmente devastante", ha concluso.

Per quanto riguarda la Groenlandia, le ambizioni di Donald Trump rappresentano la sfida principale all'unità dell'Occidente. "Il nostro Presidente ha detto che la Groenlandia non ci riguarda per niente. Lasciamo che gli Usa se la vedano con gli europei", ha aggiunto l'ex Presidente russo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia news medvedev russia ucraina russia Dmitry Medvedev
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza