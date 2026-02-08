circle x black
Cerca nel sito
 

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

L'azzurra terza alle spalle di Johnson e Aicher. Vonn cade rovinosamente, portata via in elicottero

Sofia Goggia
Sofia Goggia
08 febbraio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi 8 febbraio. L'azzurra chiude al terzo posto in 1'36''69 nella gara vinta dalla statunitense Breezy Johnson. L'americana domina in 1'36''10 e conquista la medaglia d'oro, precedendo la tedesca Emma Aicher (1'36''14), seconda e medaglia d'argento. Nella classifica generale, Laura Pirovano chiude al sesto posto. Decima Federica Brignone e undicesima Nicol Delago. "Mi mancava l'ultimo colore di medaglia", dice Goggia al traguardo ai microfoni della Rai. "Sono dispiaciuta perché allo schuss sono saltata molto laterale. Ieri avevo gli incubi per la prima traversa, invece mi è venuta benissimo. Peccato per l'errore", aggiunge. L'azzurra arricchisce il proprio palmares: 3 medaglie olimpiche consecutive in discesa libera, con un oro, un argento e - oggi - un bronzo.

La gara è condizionata dal grave infortunio occorso a Lindsey Vonn: la 41enne statunitense, una delle atlete più attese oggi, cade dopo pochi secondi e rimane a terra dolorante. La fuoriclasse, al via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, viene portata via in elicottero. Nel finale della prova, infortunio anche per Cande Moreno: l'atleta di Andorra è crollata a terra dolorante.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sofia goggia milano cortina 2026
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza