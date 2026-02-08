Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta rovinosamente. L'americana ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Vonn, soccorsa in pista, ha urlato per il dolore dopo l'incidente.