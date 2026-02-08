circle x black
Paura per Vonn, caduta rovinosa in discesa Milano Cortina

L'americana 41enne perde l'equilibrio, volo spaventoso in pista

La caduta di Vonn
La caduta di Vonn
08 febbraio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta rovinosamente. L'americana ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Vonn, soccorsa in pista, ha urlato per il dolore dopo l'incidente.

