circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

Il cittadino russo è stato consegnato ai servizi di sicurezza di Mosca. Fsb: "Fuggita in Ucraina complice del sospetto attentatore"

Il lugo dell'attentato - (Afp)
Il lugo dell'attentato - (Afp)
08 febbraio 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ‍Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa.

Si tratterebbe dei cittadino russo, Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai. "Con l'aiuto dei partner degli Emirati Arabi Uniti è stato fermato a Dubai e consegnato alla parte russa", ha annunciato il Fsb, citato da SkyNews. Il generale, numero due dell'intelligence russa, era stato ferito a colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Mosca.

Oltre al presunto attentatore del generale russo sarebbe stato catturato anche un suo complice, un uomo. A darne notizia è la Tass, che cita il servizio di sicurezza russo Fsb. Un secondo complice, una donna, sarebbe invece fuggita in Ucraina, secondo la stessa fonte.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia news russia alekseev ferito attentatore alekseev ucraina russia
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza