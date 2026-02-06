Attentato oggi venerdì 6 febbraio a Mosca contro il generale russo Vadim Alekseev che è stato ferito da colpi d'arma da fuoco, come ha reso noto il Comitato investigativo.

Le condizioni del numero due del Gru, ricoverato in ospedale, sono gravi, rendono noto fonti delle forze di sicurezza citate dall'emittente RT. Per il momento, a parte uno scarno comunicato del Comitato investigativo, le autorità russe non hanno commentato o fornito altri elementi sull'attentato.

Secondo Kommersant, l'assalitore - che non è stato identificato ed è riuscito a fuggire - sarebbe riuscito a introdursi nel complesso residenziale in cui è avvenuto l'attentato spacciandosi per una persona addetta alle consegne di cibo da asporto.

L'attentato di questa mattina contro Alekseev segue altre operazioni simili, rivendicate anche se non ufficialmente dagli ucraini. Lo scorso dicembre, era stato colpito il comandante della direzione addestramento operativo dello stato maggiore, il generale Fanil Sarvarov, ucciso nell'esplosione di una bomba sistemata sotto la sua auto a Mosca. Ad aprile, era stato ucciso il generale Yaroslav Moskalik, vice comandante del direttorato operativo dello stato maggiore. E nel dicembre del 2024, era stato ucciso il generale Igor Kirillov, responsabile delle forze di protezione da attacchi nucleari, chimici e biologici, morto nell'esplosione di un motorino parcheggiato fuori dalla sua abitazione a Mosca.

Lavrov: "Kiev responsabile"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato Kiev di aver organizzato l'"attentato terrorista" contro Alekseev per "rovinare il processo negoziale". "I servizi di sicurezza stanno facendo il loro lavoro e indagando sull'attentato", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Chi è Alekseev

Alekseev, nato nella regione ucraina di Vinnytsia, è dal 2011 il primo vicecomandante del direttorato principale dello stato maggiore russo, vale a dire il Gru, l'intelligence militare. Il suo diretto superiore, Igor Kostyukov, ha guidato la delegazione russa nel round di negoziati con l'Ucraina e gli Stati Uniti appena conclusi di Abu Dhabi.

L'assalitore gli ha sparato alle spalle all'interno del complesso residenziale sulla Volokolansk, in una zona a nord-ovest della capitale russa. Il Comitato investigativo russo ha aperto una inchiesta per tentato omicidio e ha dato il via a una caccia all'uomo.

Il generale si è diplomato alla Scuola di comando aereo di Ryazan. Fra le sue responsabilità, scrive United Media 24, la piattaforma di notizie ucraina, vi è quella di selezionare gli obiettivi dei raid aerei. Sarebbe stato lui a ideare e coordinare i 'contractor' della Wagner.