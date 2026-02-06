Si dice che sia stato lui a ideare e poi a coordinare la milizia privata Wagner. I suoi uomini lo chiamano "Stepanich"

Il generale Vadim Alekseev - ferito oggi da colpi d'arma da fuoco a Mosca - è il numero due del Gru, l'intelligence militare russa dal 2011 (il direttorato principale dello stato maggiore russo). Con questa carica, coordina da tempo le operazioni ibride e poi militari di Mosca contro l'Ucraina.

Si dice che sia stato lui a ideare e poi a coordinare la milizia privata Wagner (del cuoco del Cremlino Evgheny Prigozhin, che ha commesso l'errore di considerarla sua), le cui prime operazioni erano state proprio nel Donbass nel 2014. I suoi uomini lo chiamano "Stepanich".

Alekseev si è diplomato alla Scuola di comando aereo di Ryazan. Fra le sue responsabilità attuali vi è quella di selezionare gli obiettivi dei raid aerei contro l'Ucraina, hanno scritto fonti ucraine poco dopo l'attentato in cui il generale è rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito alle spalle. Il suo diretto superiore, Igor Kostyukov, ha guidato la delegazione russa ai negoziati appena conclusi di Abu Dhabi che entrambe le parti, sia la Russia che l'Ucraina, hanno definito come costruttivi. Wagner commenta su Telegram che l'attentato va considerato proprio in questo quadro.

Nel giugno del 2023, durante l'ammutinamento della Wagner, era stato Alekseev a condurre i negoziati con Prigozhin insieme al viceministro della Difesa, Yunus-Bek Evkurov. Alekseev è inserito nell'elenco delle persone colpite da sanzioni negli Usa, dal 2016, come responsabile dei cyber attacchi con l'obiettivo di influenzare l'esito delle elezioni presidenziali. Dal 2019 è sanzionato anche dall'Unione europea in relazione con il caso Skripal in Gran Bretagna.

Alekseev ha iniziato la sua carriera militare nelle forze speciali (gli Spetsnaz). E ha poi diretto le operazioni di intelligence in Ucraina, dopo che Vladimir Putin ha messo da parte l'Fsb dopo gli errori di valutazione sullo stato delle forze ucraine e sulla disponibilità degli ucraini a sostenere Kiev commessi in vista dell'inizio dell'invasione. Prima dell'inizio dell'invasione Alekseev era responsabile per il coordinamento delle campagne militari nel Donbass e in Siria.