La recente dichiarazione del presidente Usa Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, secondo le ultime news. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto, arrivato alla sua decima settimana, e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.