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Iran dice no al piano Usa, Trump: "Non mi piace loro risposta, è inappropriata". Petrolio in rialzo per timori Hormuz - Diretta

I prezzi del petrolio si sono alzati dopo che il presidente Usa ha annunciato il suo rifiuto della risposta di Teheran alla proposta presentata da Washington per porre fine alla guerra

Una donna tiene in mano la bandiera iraniana mentre si trova davanti a un cartellone pubblicitario anti-Usa a Teheran - (Afp)
Una donna tiene in mano la bandiera iraniana mentre si trova davanti a un cartellone pubblicitario anti-Usa a Teheran - (Afp)
11 maggio 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La recente dichiarazione del presidente Usa Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, secondo le ultime news. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto, arrivato alla sua decima settimana, e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.

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A pochi giorni dall'offerta da parte degli Stati Uniti, volta a riaprire i canali negoziali, l'Iran ha presentato domenica una controproposta. Nel giro di poche ore, Trump ha espresso il suo netto rifiuto della proposta iraniana attraverso un post sui social media. "Non mi piace - TOTALMENTE INACCETTABILE", ha scritto su Truth Social.

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