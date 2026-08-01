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Tutti in viaggio, primo weekend da bollino nero: oltre 26 milioni di auto sulle strade

Come comunicato da Anas, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri

Auto in coda al casello - IPA
Auto in coda al casello - IPA
01 agosto 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Inizia oggi, sabato 1° agosto, il primo weekend da bollino nero per l'esodo estivo. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, fino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 26 milioni di veicoli. In vista degli spostamenti, l'azienda ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Primo weekend da bollino nero

“Le giornate da bollino nero – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell’Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato. Auguriamo a tutti una buona partenza e un’estate all'insegna della prudenza e della serenità”.

Bollino nero atteso dunque per la giornata di oggi, sabato 1° agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di oggi e domani: stamattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 1° agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

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bollino nero estate traffico weekend esodo estivo
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